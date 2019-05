ha arrestato una cittadina bulgara di 18 anni dopo averla sorpresa co alcuni ragazzini che sembravano troppo giovani. Nella serata di ieri, il personale delle Volanti impegnato nel capillare controllo del territorio, in una zona frequentata da donne di varie nazionalità dedite al meretricio, in corso dei Martiri ha notato la giovane donna in compagnia di tre ragazzi.accertato che la giovane donna poco prima aveva consumato un rapporto sessuale con uno dei tre giovani minore di 14 anni. La donna è stata arrestata e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP.dello sfruttamento della prostituzione, di corpi femminili in vendita, sembra raccontare una comunità tornata indietro di decenni, quando per essere considerati "adulti" occorreva passare dai bassi poco illuminati di San Berillo e consumare un rapporto sessuale con una delle prostitute che animavano i vicoli del red light district di Catania. Ma che, a differenza di quel che accade oggi, erano prevalentemente donne adulte, italiane e, spesso, consapevoli".