spazzamento dei rifiuti, che segnala con una nota interna indirizzata ai sorveglianti della ditta, una nota in cui prende atto della "qualità pessima, assolutamente insufficiente nei risultati, con danno al decoro della città", si legge. Un documento, dove si parla anche di "decoro ai minimi storici", sollecita il controllo serrato delle aree della città per verificare che l'opera di pulizia sia efficace: qualora così non fosse si applicheranno le penali.Graziano Bonaccorsi che ha preparato un'interrogazione per per conoscere quante e quali penali siano state applicate dall'amministrazione alla ditta e quali azioni intenda prendere l'amministrazione per invertire la rotta. "Siamo la città dei paradossi - scrive su Facebook. La situazione è grave - tuona Bonaccorsi - con una città sporca e la tassa sui rifiuti alle stelle"."Non tutte le contestazioni che eleviamo alla ditta si trasformano in sanzioni - spiega l'assessore comunale all'ambiente, Fabio Cantarella. Richiami e segnalazioni sono quotidiani - prosegue - ad esempio, stamattina, ho segnalato la necessità di intervenire prima per la pulizia del viale Africa. Purtroppo la storia è sempre quella - aggiunge - dii un appalto che non abbiamo predisposto noi e che presenta tantissime criticità". Sulle quali il Comune starebbe intervenendo.abbiano tempo a disposizione per intervenire dopo i richiami da parte dei sorveglianti. "Se non intervengono allora scattano le penali" - ribadisce l'assessore che non nega l'esistenza del problema. Tutt'altro. Ma sottolinea anche le difficoltà dovute, oltre all'appalto stesso, al pendolarismo dei rifiuti e all'esistenza di tantissime microdiscariche. "Ne abbiamo contate 151 al giorno - dice: dobbiamo impedire che si formino e che si riformino dopo gli interventi di pulizia. Gli enti locali non possono farcela da soli - incalza - e bisogna scongiurare il malcostume che vede i cassonetti ai confini della città ricolmi di rifiuti provenienti da altri comuni". Sarebbero 30 mila le tonnellate di spazzatura prodotta altrove e smaltita a Catania, per un costo di 3 milioni di euro circa che pesa sulle tasche dei catanesi. Un dramma aggravato dalla dissoluzione delle province,aggirarsi un mese intonro ai ventimila euro, un mese quindicimila. Ma le applichiamo e scorporiamo dalle fatture".