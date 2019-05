Alessandro Giuseppe Farina, Antonio Barbagallo, Vincenzo Patti, Francesco Santino Peci, Sebastiano Scalia e Antonio Magro oggi hanno affrontato l'udienza preliminare davanti al Gup Marina Rizza . Il loro arresto è arrivato qualche mese fa: le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Orazio Farina e Francesco Musumarra, ha completato il puzzle investigativo dei carabinieri che hanno indagato sull'agguato mafioso. Leanza è stato ucciso nell'ambito di una forte tensione tra i due clan rivali di Paternò: da una parte il clan retto da Turi Rapisarda (già condannato all'ergastolo in primo grado come mandante) e il gruppo creato da Turi Leanza, interno agli Assinnata, dopo la sua scarcerazione. Per far soccombere ogni tentativo di predominio mafioso di Leanza, detto 'Turi Paddedda', i Rapisarda avrebbero deciso di eliminarlo.Francesco Santino Peci, difeso da Salvo Leotta, ha parlato lungamente davanti al Gup Marina Rizza. Sostanzialmente ha ammesso le sue contestazioni. Così come Alessandro Farina, fratello del pentito e difeso dal penalista Salvo Centorbi. Ha affidato invece ad un memoriale, già acquisito nel processo, le sue ammissioni Sebastiano Scalia. Antonio Barbagallo, difeso dall'avvocato Vittorio Lo Presti, si è riservato di depositarlo. Sceglie il silenzio, invece, Vincenzo Patti. Così come Antonio Magro, assistito dall'avvocato Eugenio De Luca. Il prossimo 28 maggio il pm Andrea Bonomo inizierà la requisitoria. Le ammissioni potrebbero incidere sul riconoscimento delle attenuanti e quindi sulla pena finale.