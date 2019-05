Un teatro dove sembrerebbe tutto lasciato al caso e alla buona volontà dei lavoratori. “Io sono arrivato nel 2004, tramite concorso pubblico, i macchinisti erano 21 – dichiara Mauro Cossu un macchinista del teatro Bellini e segretario provinciale della UILcom – oggi siamo 9. Io sono il più giovane e ho 49 anni”. Mauro Cossu arriva da Sassari e precedentemente lavorava al teatro di Parma. Il confronto con il festival Verdiano scatta automatico: “La città natale di Vincenzo Bellini non ha un festival Belliniano, incredibile”.Girando per i corridoi e alzando lo sguardo in alto si scorgono, chiaramente, i segni dell’incuria. Locali totalmente abbandonati e inagibili, di proprietà del Comune, camerini con i muri che stanno in piedi per miracolo, macchine e attrezzature per lavorare le scenografie arrugginite, saloni con tetti bucati e fuoriuscita di eternit e altri recuperati solo dalla buona volontà dei macchinisti, dei falegnami e di tutti gli operatori interni al teatro Vincenzo Bellini.“Noi dobbiamo formare i giovani per poi, tramite concorso pubblico, poterli inserire come una nuova linfa all’interno di questa meraviglia che è il teatro Bellini – continua Cossu – non si fanno concorsi da circa 15 anni”. Il teatro Bellini riceve tagli alla spesa ormai da diversi anni.è un componente del coro e responsabile UGL spettacolo. “Noi del coro dovremmo essere 93 e siamo 54 una situazione che non ha bisogno di commenti. Il Bellini è senza organico, tutto fermo. Noi siamo un ente Regionale è tutto deve essere fatto alla luce del sole e in termini di legge – racconta Ruta – non esistono lavoratori in nero, i contributi devono essere versati e tutto deve essere vagliato e controllato, come è stato fino a ora, dalla Regione. Quando il Bellini affronta una stagione il bilancio deve essere preventivato, tutto certificato, niente può essere lasciato all’improvvisazione”. I lavoratori precari, ma precari da circa 20 anni, sono sul tetto del Sangiorgi in protesta per l’ennesima promessa non mantenuta. Oggi pomeriggio un incontro con i “vertici” sindacali è previsto nella sede della Regione Siciliana.“Ormai la stagione estiva è andata – continua Cossu – adesso proviamo l’ultima opera in programma la Madama Butterfly e poi nulla”. Il bilancio del teatro Bellini doveva essere presentato il 30 aprile, ma con i tagli in finanziaria regionale non è stato possibile. Si chiarirà tutto nel collegato alla finanziaria e la proroga al 29 giugno è dietro l’angolo, come sempre. “L’impressione che abbiamo noi, lavoratori del Bellini, è che questo teatro pian piano veda scomparire tutta la sua forza lavora e le professionalità acquisite – conclude Cossu – per, poi, essere affidato a cooperative, ma è solo un’impressione”.