Sono stati impiegati 3 equipaggi automontati del Commissariato Librino, 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, una pattuglia dei carabinieri, un equipaggio della Guardia di Finanza e una pattuglia della Polizia Municipale di Catania appartenente al settore viabilità. Con l’ausilio di personale Enel, sono stati eseguiti mirati controlli volti a verificare la presenza di eventuali allacci abusivi ai contatori nella zona del Viale Moncada che hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 9 persone responsabili di furto aggravato di energia elettrica.

Sono state inoltre controllate 8 persone sottoposte alla detenzione domiciliare.

Per le suddette violazioni si è proceduto a 5 sequestri e 4 fermi amministrativi di veicoli ed alla contestazione di infrazioni per un controvalore pari a 31.776,00 euro.

Commissariato di Librino, ha dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo del comprensorio territoriale del quartiere di Librino volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere e delle violazioni al codice della strada.eseguite, con l’ausilio di una unità cinofila in dotazione alla Guardia di Finanza, 4 perquisizioni domiciliari di soggetti pregiudicati ed inoltre sono stati attentamente ispezionati gli spazi comuni di un edificio sito in Viale Moncada. Tale attività ha condotto al ritrovamento di una pistola semiautomatica con matricola abrasa marca “TANFOGLIO FORCE 99”, munita di relativo caricatore completo di 16 cartucce, abilmente occultata all’interno del vano motore dell’ascensore, nonché rinvenute sul lastrico solare 11 cartucce calibro 6,35 e 4 cartucce calibro WW25 AUTO.C.d.S.; 7 per la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile; 7 per il mancato utilizzo del casco; 3 per inottemperanza all’alt intimato dalla Polizia; 8 per la mancata revisione; 3 per la mancata esibizione di documenti; 8 per guida senza patente; 1per il deterioramento della targa; 3 per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.