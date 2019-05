versa l’area è qualcosa che mi mette molta tristezza - afferma Giacone. Avevamo riqualificato questi spazi e iniziato una serie di eventi, durante la scorsa consiliatura, come il trofeo di calcio in onore del carabiniere Majorana. L’assenza di questa amministrazione è ben percepibile dallo stato in cui versano le strutture sportive della città. Chiedo al presidente della terza commissione circoscrizionale di attivarsi facendosi da promotore e tramite, date le deleghe, ai fini di avere riscontri da parte dell’assessore Parisi". Il consigliere aggiunge: "I giovani che usufruivano di questi spazi, chiedono risposte e una messa in sicurezza. I residenti che tutti i giorni osservano questo scempio, un intervento immediato".legislatura avevano riportato luce ad un parco devastato dai vandali - dice. Oggi questa struttura si trova nelle medesime condizioni di cinque anni fa. Questa situazione è intollerabile. Il consigliere, nonchè presidente della terza commissione Giustolisi, ha la possibilità di impegnarsi affinché si possa discutere di queste tematiche e battagliare per la risoluzione delle stesse. Fino a questo momento viviamo una situazione di completo stallo, inaccettabile.” dichiara Ragusa.