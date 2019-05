Il curriculum del nuovo Dirigente della Squadra Mobile etnea, Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Marco Basile.Nato a Napoli nel 1967 e laureato in Giurisprudenza il dott, Marco Basile entra in Polizia a gennaio del 1996 con la qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato; ad ottobre del 1996 viene trasferito al Compartimento Polfer di Torino con l’incarico di direttore dell’Ufficio Personale. Successivamente, alla Questura di Torino viene assegnato all’Ufficio Prevenzione Generale con l’incarico di responsabile di una delle 5 Sezioni presso le Volanti di Torino e poi passa alla Squadra Mobile della stessa città con l’incarico di responsabile della 3^ Sezione Reati contro la Persona.Nel 2008 diventa responsabile della 1^ Sezione presso la 2^ Divisione dello SCO del Servizio Centrale Operativo, presso la Direzione Centrale Anticrimine di Roma per poi andare alla Questura di Napoli presso la Squadra Mobile con l’incarico di responsabile della 3^ Sezione Reati contro la Persona e nel 2015 vice dirigente della Squadra Mobile di Napoli.Nel 2016 frequenta il corso dirigenziale acquisendo la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato per poi essere assegnato presso la Direzione Centrale Anticrimine Servizio Centrale Operativo e da qui è stato, poi, trasferito alla Questura di Cagliari con l’incarico di Capo della Squadra Mobile.