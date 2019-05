Mercoledì 8 maggio, alle 17.30, nella sede dell’Associazione in via Duca degli Abruzzi 180 Catania, il chairman di East European Institute Giuseppe Scognamiglio dialogherà - accompagnato dal presidente dell’Associazione Diplomatici Claudio Corbino e dalla presidente di ANDE Catania Alba Giardina - con alcuni dei protagonisti dell’imminente voto europeo, coinvolgendo nella discussione i giovani, che potranno intervenire condividendo le loro idee sull’Europa e sulle prossime elezioni.Nazionale Donne Elettrici), sarà dunque anche un’occasione di confronto tra generazioni diverse su temi che interessano adulti e giovani: il rinnovo dei deputati che rappresentano l’Italia e gli altri Paesi dell’UE all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles, unica istituzione europea i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini, e il ruolo dell’Unione Europea, messo sempre più in discussione dall’ondata euroscettica che soffia in molti Paesi dell’UE. Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi mandando una mail entro e non oltre giovedì 2 maggio a segreteria.presidenza@diplomatici.it.