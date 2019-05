"Attendevamo da tre anni", scrive su Facebook il consigliere comunale Giovanni Patralia che, sin dall'insediamento ga tentato di accendere i riflettori sulla zona periferica di Catania in passato letteralmente abbandonata. Tra le criticità che insistono nella zona c'erano infatti le condizioni del torrente in cui i canneti arrivavano a lambire i balconi dei palazzi. Non solo: gli interventi hanno riguardato anche la maxi discarica a cielo aperto e alcune vie della zona.