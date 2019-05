SCORDIA - Ancora una tragedia sul lavoro, ancora un giovane che perde la vita. A Scordia, in provincia di Catania, Rocco Lanza, operaio di 27 anni, ha perso la vita, come confermano i carabinieri a LiveSicilia.La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione, intorno alle 8.30 il giovane si trovava all'interno di uno stabilimento per la lavorazione di materiali ferrosi in via Tenente De Cristofaro, quando l'imbracatura che trasportava alcuni profilati ha ceduto. Per Lanza non c'è stato alcunché da fare, è morto sul colpo schiacciato dalle travi di acciaio.La Procura di Caltagirone ha aperto un fascicolo, il medico legale e i carabinieri hanno eseguito i rilievi.