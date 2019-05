La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione, intorno alle 8.30 il giovane si trovava all'interno di uno stabilimento per la lavorazione di materiali ferrosi in via Tenente De Cristofaro, quando l'imbracatura che trasportava alcuni profilati ha ceduto. Per Lanza non c'è stato alcunché da fare, è morto sul colpo schiacciato dalle travi di acciaio.La Procura di Caltagirone ha aperto un fascicolo, il medico legale e i carabinieri hanno eseguito i rilievi.“Esprimo cordoglio vicinanza alla famiglia del giovane operaio di Scordia che questa mattina ha perso la vita nel suo posto di lavoro”, lo afferma il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Eugenio Saitta. “Auspico che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto e sulle responsabilità. Si tratta dell’ennesima morte bianca con una media italiana di circa 2 persone al giorno che subiscono infortuni anche mortali sul lavoro, purtroppo. Come Movimento 5 Stelle ci stiamo impegnando a incrementare i controlli, incentivare le imprese che investono sulla sicurezza, agevolare l’acquisto dei prodotti per l’anti infortunistica. Occorre far rispettare le leggi esistenti e dare giusti premi a chi si attrezza in maniera adeguata affinché le morti bianche diminuiscano”.