un noto supermercato del quartiere Zia Lisa nel catanese. Gli operatori dell’Istituto di Vigilanza The Guardian, dopo aver ricevuto dalla centrale operativa diversi allarmi provenienti da più settori, inviavano sul posto la pattuglia di zona che in appena 2 minuti raggiungeva il posto rilevando immediatamente la presenza di un grosso foro nella vetrata d’ingresso, dal quale si riusciva a scorgere l’interno del punto vendita.che armeggiava nei pressi di una cassa. Le guardie giurate provvedevano prontamente a bloccare l’individuo, in attesa che giungessero le forze dell'Ordine, fra tanto interpellate dalla stessa sala operativa The Guardian, i quali, giunti in loco, provvedevano all’immediato arresto. L’uomo si è successivamente scoperto essere Ismaila Jallow, cittadino gambiano del 1997, arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.frattempo avvisato e sopraggiunto in loco, non veniva rilevato alcun ammanco. Rimangono in corso gli accertamenti relativamente alla legittima presenza dell’uomo sul territorio nazionale.