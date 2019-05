Tre alunni dell'Istituto Comprensivo "S. Domenico Savio" si sono piazzati ai primi posti dei giochi matematici, di livello internazionale, organizzati dall’Università Bocconi di Milano per l'anno scolastico 2018/2019.I giochi sono stati progettati con l’intento di presentare la matematica, non come una materia considerata ostica dalla maggior parte degli studenti, ma come un modo divertente per avvicinarsi alla cultura scientifica. E i tre ragazzi hanno ben capito lo spirito della competizione. Vincenzo, Alice e Sandra hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter superare le prove. E, dunque, logica, intuizione ma anche un pizzico di fantasia.procurando una grande soddisfazione a me che ho tenuto i corsi di preparazione - commenta la professore Cinnirella - ma anche al Dirigente scolastico, Daniela Fonti, che, soddisfatta delle qualificazioni ottenute ha posto in essere le condizioni affinché i ragazzi finalisti potessero essere sostenuti. Grazie anche a tutto il Collegio docenti e alle famiglie di tutti i ragazzi che hanno partecipato ai corsi di preparazione alla gara dei giochi matematici".. Perché l'11 maggio a Milano c'è la prossima gara. A Vincenzo, Alice e Sandra, in bocca al lupo...