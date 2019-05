"Sono 1738 le borse di studio per i fuori sede, ma la realtà di questi studenti che affrontano di tutto pur di arrivare al traguardo -quanto mai arduo- della laurea è molto più ampia. Per loro ci sono strutture ricettive e servizi troppo spesso insufficienti: lo denunciano ancora una volta gli studenti della lista “UNITI PER I FUORI SEDE PER LE CASE DELLO STUDENTE – LISTA DIRITTO ALLO STUDIO”. L'appuntamento elettorale per l'Ersu del 14 e 15 maggio si avvicina, ma la lotta di questi giovani non si ferma. Con loro non si parla di poltrone o di spartizioni di “nuovi” fenomeni politici che all'Università spadroneggiano, bensì di servizi e opportunità per gli studenti. Gli ostacoli non sono pochi, non ultimo una burocrazia talora sorda e più spesso impreparata alle necessità. A questo si aggiunge il problema di una dirigenza degli uffici per gli studenti che non dispongono di figure di mediazione per conoscere i problemi e organizzare momenti di incontro per risolverli.Come accaduto qualche giorno. Cos'è accaduto? La sera del 30 aprile, mentre i ragazzi della residenza universitaria "centro" di via Oberdan attendevano l'inizio di un concerto musicale, lì infatti un "discusso" rappresentante degli studenti di Giurisprudenza entrava per la prima volta all'interno della residenza. Durante la visita dalla terrazza della residenza, con un video/storia pubblicato sul suo profilo Instagram, il discusso pronunciava le seguenti parole: "ora ci riprendiamo tutto quello che è nostro". Seguono risate. Questa frase sembra riecheggiare -lo ricordiamo perché la memoria va coltivata- quella di certe ambientazioni nella famosa serie "Gomorra". Magari certamente sono personaggi diversi, ma la cultura che produce certe smargiassate è da condannare sempre. Ma questo caro rappresentante "discusso" cosa dovrebbe riprendersi? È noto infatti che costui non è mai stato avvistato in una residenza o mensa universitaria e adesso perché lo fa? Perché ci saranno a breve le elezioni all'ERSU? I residenti della Via Oberdan sono stati offesi da questa sua presa in giro, loro sono e saranno sempre ospitali, ma sicuramente non andranno a casa degli altri per riprendersi qualcosa che non gli appartiene.