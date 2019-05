Un 29enne romeno, P.G le iniziali, è morto a seguito di un violento incidente avvenuto sulla SS 192 nella frazione di Sferro. Il giovane era a bordo di una Fiat Punto insieme a un altro connazionale, 33enne, che si trovava alla guida. Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro le barriere protettive. Purtroppo l'impatto per l'altro passeggero è stato fatale. I sanitari del 118, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma, in attesa di essere restituita ai familiari, è stata trasportata all'obitorio del cimitero di Paternò.Dai primi accertamenti è risultato che la Fiat Punto era priva della copertura assicurativa e quindi è stata sequestrata. Inoltre è stato scoperto che il 33enne alla guida non aveva la patente. Si ipotizza che il conducente fosse in stato di ebrezza, ma si avrà la certezza solo dall'esito degli esami tossicologici affidati a un laboratorio dalla Procura di Catania. Se il 33enne risultasse positivo all'alcol test potrebbe rispondere della pesante accusa di omicidio stradale.