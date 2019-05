Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio anticrimine a San Giovanni Galermo, a riconoscere e bloccare il giovane detenuto mentre girovagava a piedi per le strade del quartiere, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Ignazio Speranza, poiché ritenuto responsabile di evasione.