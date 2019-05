I carabinieri ad un certo punto, coordinati dal pm Andrea Bonomo, scoprono l'estorsione e monitorano i boss coinvolti: l'inchiesta però evidenzia un momento di forte tensione alle falde dell'Etna, con indagati pronti a fare le valigie e nell'aria il progetto di sparare. Così la Procura decide di spiccare i fermi nei confronti degli esponenti che compongono lo zoccolo duro del gruppo di Mascalucia di Cosa nostra. Molti sono ex affiliati del clan del Malpassotu (il boss Giuseppe Pulvirenti diventato pentito, ormai deceduto). Alcuni imputati hanno optato per il rito abbreviato, che oggi si è chiuso con una sentenza di condanna.In un tribunale quasi vuoto, parenti degli imputati e difensori hanno atteso fuori dall'aula il verdetto arrivato pochi minuti prima delle 17. Il giudice per le udienze preliminari ha condannato Rosario Cantone a 6 anni e 5 mila euro di multa, Fabio Cantone a 5 anni, 4 mesi e 4500 euro di multa, Alfio Carciotto, 5 anni, 4 mesi e 4667 mila euro di multa, Antonio Carciotto, 3 anni, 4 mesi e 2667 euro di multa, Salvatore Mazzzaglia, 5 anni, 4 mesi e 4667 euro di multa, Salvatore Puglisi, 4 anni, 10 mesi, 4 mila euro, Giuseppe Puglisi, 5 anni, 4 mesi, 4300 euro di multa.I soldi del pizzo versato dai farmacisti sarebbero serviti a mantenere i detenuti in carcere. Tra cui l'ergastolano Piero Puglisi, genero del boss Giuseppe Pulvirenti 'u Malpassotu, considerato il capo indiscusso del gruppo dei Santapaola di Mascalucia. Puglisi (difeso dagli avvocati Pippo Rapisarda e Michele Ragonese) è stato rinviato a giudizio: il processo è stato rinviato al prossimo 22 ottobre davanti alla seconda sezione penale. Nel mirino degli investigatori finiscono i figli di Puglisi, Giuseppe (difeso dall'avvocato Lucia D'Anna) e Salvatore (assistito dall'avvocato Francesco Antille). Il blitz dello scorso anno riapre le porte del carcere per il cognato di Puglisi, Salvatore Mazzaglia, detto "Nino Caccagnu" (difeso dagli avvocati Salvo Pace e Salvo Leotta), che era tornato in libertà nel 2016. Analizzando le intercettazioni audio e video, gli inquirenti avevano paventato un possibile piano di morte: Alfio Carciotto (difeso dalla penalista Maria Caltabiano) sarebbe stato pronto "a dare una lezione" a Giuseppe Cesarotti, personaggio storico della malavita di Mascalucia. Gli atti d'indagine sono stati analizzati dai difensori nelle loro arringhe, offrendo una ricostruzione diversa rispetto a quella presentata dall'accusa. Il Gup ha stabilito il termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni.