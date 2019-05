A scriverlo, nelle motivazioni della sentenza, sono i giudici della Corte d'Assise di Catania secondo cui a sparare e ad uccidere con quattro colpi di pistola il giovane di Valverde, nella notte tra il 7 e l'8 marzo del 2015, sarebbe stato il pluripregiudicato di Paternò. Sciurello aveva invece raccontato che ad esplodere i due colpi mortali sarebbe stato il coimputato Massimo Distefano, condannato a 24 anni per concorso nell'omicidio e distruzione di cadavere. Ma per i giudici quest'ultimo non avrebbe avuto alcun motivo personale per porre fine alla vita di Massimo Pappalardo. A scatenare la follia omicida, infatti, sarebbe stata la relazione avviata dalla vittima con l'ex amante di Sciurello. Credibile e concordante con le risultanze investigative, invece, il racconto di Distefano, il complice che ha condotto la vittima prima a casa di Sciurello e poi nella campagna in cui è stato giustiziato.Nonostante le suppliche del giovane, che lo avrebbe implorato di non fargli fare la stessa fine del padre, Sciurello avrebbe esploso quattro colpi di pistola, all'addome e alla testa, uno dopo l'altro. “Le connotazioni di ossessività compulsiva ed i tratti di marcata aggressività della personalità dello Sciurello – scrivono i giudici – tali da configurare in capo allo stesso in termini di piena certezza probatoria il movente della efferata azione delittuosa contestatagli” emergerebbero con chiarezza dalla testimonianza dell'ex amante. La donna sarebbe stata più volte perseguitata dall'uomo, soprattutto quando intraprendeva nuove frequentazioni, tanto da spingerla a denunciarlo per stalking, reato per il quale Sciurello è stato condannato in primo grado.“Non vi è dubbio – scrivono ancora i giudici – che le ragioni poste a fondamento dell'azione delittuosa in oggetto, ricondotte alla pretesa dello Sciurello di impedire alla donna con la quale intratteneva una relazione extra-coniugale di autodeterminarsi liberamente nella propria vita relazionale pur essendo egli sposato e non in grado di assicurarle un legame sentimentale stabile ed ostensibile, devono ritenersi abiette”. Esclusa, invece, l'aggravante della premeditazione. Non vi sarebbero elementi per sostenere che Sciurello covasse da tempo il proposito omicidiario , mentre sembrerebbe più verosimile che sia “insorto il giorno dell'omicidio”.Quest'ultimo, infatti, ha preso parte a tutte le fasi del delitto, sin da quelle iniziali. E' stato lui a fermare la vittima ed a condurla dallo Sciurello. Ed è stato ancora lui a distruggerne il corpo dopo la sua uccisione. Per i giudici, Di Stefano, pienamente consapevole della personalità di Sciurello, avrebbe potuto e dovuto prevedere quanto poi accaduto.