Giovanni Salvi, come ci ha abituati nei suoi anni di procuratore di Catania, è sempre diretto nelle sue riflessioni. Il procuratore generale di Roma è stato tra i relatori della presentazione del volume “Sicurezza è libertà. Terrorismo e immigrazione: contro la fabbrica della paura” scritto dall’ex ministro dell’Interno Marco Minniti. “D’altra parte - aggiunge Salvi a LiveSicilia - finché ci sono quartieri in cui non sono assicurati una vita dignitosa e una legalità quotidiana, quindi la possibilità di ricorrere ad una giustizia per il riconoscimento dei propri diritti, ci si inserirà la criminalità organizzata. Quindi la sicurezza va intesa come sviluppo della legalità, sviluppo della società, possibilità di avere una vita più degna di essere vissuta ovunque. È questo il senso del lavoro fatto da Minniti. E che a me sembra ben presentato in questo libro”. Un libro che per l’ex ministro “è anche un modo per essere giudicato, anche nel modo più impietoso. E qualsiasi sarà il giudizio lo accetterò, come deve fare qualsiasi uomo delle istituzioni. Però una cosa la voglio dire - ha detto Minniti ai tanti presenti alla Libreria Cavallotto - non sono pentito, sono solo dispiaciuto di non aver potuto portare a termine il lavoro iniziato”.Il giornalista Francesco Merlo, che ha moderato l’incontro, ha posto una domanda precisa a Salvi; “Come avrebbe gestito il caso Diciotti?”. Il procuratore generale di Roma a Livesicilia ha spiegato: “Non ho voluto rispondere, come non posso rispondere a lei. Quello che ho detto, e che non riguarda il caso Diciotti, è che quando sono stato qui a Catania ho visto le navi della Marina Militare, ho visto le navi della Guardia Costiera, ho visto navi mercantili, impegnate nel soccorso, e non ho dovuto confrontarmi con il problema delle Ong. E non so come avrei reagito”. E spetta a Enzo Bianco cambiare i toni della presentazione. L’ex sindaco di Catania invita a leggere il libro perché si scoprirà un nuovo lato umano di Marco Minniti. E cioè il lato ironico. “Confessa candidamente di essere scaramantico - ha raccontato - io direi superstizioso. Tanto da avere rischiato di non fare il Ministro perché non voleva giurare di venerdì 17”.“Sono francamente stupefatto - ha risposto Bianco - dalle polemiche che sono nate. Io sono andata alla presentazione di un libro e in quell’occasione ho detto che sia Forza Italia che Pd oggi all’opposizione rispetto al governo gialloverde e come tutte le opposizioni farebbero bene a coordinare meglio le loro posizioni, ma ho detto nello stesso momento che nell’agenda politica - ha continuato - non c’è alcun matrimonio e neanche un fidanzamento, non solo in casa ma manco a mucciuni, come si dice dalla nostre parti” Nemmeno una fuitina? “Nessuna fuitina, neanche per idea. Abbiamo tante cose differenti. Possiamo rappresentare noi dal versante riformista e loro nel versante conservatore un’alternativa a questa maggioranza. Ma ognuno - conclude - a ‘so casa”.