La Sala operativa era stata informata a proposito di una rapina perpetrata ai danni di tre persone che, a bordo della loro autovettura, percorrevano una delle vie principali del quartiere Librino. Il collaudato modus operandi prevede che gli autori, utilizzando il proprio veicolo per sbarrare la strada alle vittime, aprano le portiere dell’auto, per appropriarsi di quanto in loro possesso. Nella circostanza, i rapinatori, dopo aver aggredito fisicamente le vittime, sono riusciti a farsi consegnare due borse e a dileguarsi.I poliziotti sono riusciti a risalire al 23enne presso la propria abitazione, ammettendo le proprie responsabilità, consegnando spontaneamente parte della refurtiva sottratta che veniva successivamente restituita alle vittime.Tudisco è stato dichiarato in arresto.