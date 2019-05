Minniti attacca i nazionalpopulisti

Esattamente il contrario, insomma, “dei nazionalpopulisti”. “Invece noi abbiamo i nazionalpopulisti, quelli che in questo momento governano il Paese, che stanno accanto a queste persone, fingono di fanno finta di ascoltare, quando invece il loro unico obiettivo è di tenere incatenata la gente alle proprie paure”. “Perché questo è un elemento fondamentale per garantire il loro consenso”, attacca.

“Sicurezza è libertà. Terrorismo e immigrazione: contro la fabbrica della paura”. Il titolo del libro di Minniti, presentato oggi pomeriggio a Catania con l’ex sindaco Enzo Bianco, il procuratore di Roma Giovanni Salvi e il giornalista Francesco Merlo, è già un programma. L’ex ministro dell’Interno a margine della presentazione dice la sua sulle insidie del nazionalpopulismo che giorno dopo giorno si alimenta di paura, nutrimento ideale per una macchina della propaganda finalizzata a mietere consensi. “La fabbrica della paura è in piena funzione”, ammonisce Minniti suggerendo un “doppio approccio”. “Dobbiamo comprendere che se c’è una persona impaurita, perché ritiene che le condizioni di sicurezza nel suo quartiere non siano adeguate, va ascoltata”, spiega a margine della presentazione. “La democrazia deve stare accanto alle persone impaurite o arrabbiate”, argomenta prima di tracciare una via maestra per le formazioni progressiste.Minniti non ingaggia una polemica con Salvini, ma ne sottolinea con durezza le mancanze. Il casus belli è labambina di quattro anni che lotta tra la vita e la morte soltanto perché si trovava per strada a Napoli”. “Se si risponde a tutto ciò con le statistiche vuol dire che si è molto distanti dai sentimenti della gente, quello che è avvenuto a Napoli è una sfida molto profonda alla democrazia italiana”. Poi l’affondo. “I rappresentanti delle istituzioni davanti a quello che è accaduto interrompono qualunque cosa stiano facendo, anche la campagna elettorale, e vanno a Napoli perché lì si sta giocando una partita fondamentale per la democrazia italiana”, dice Minniti. L’ex ministro invece preferisce non fare pronostici sulle imminenti elezioni europee (“non sono adatto a fare le previsioni”) dribblando i cronisti.