La manifestazione è stata il risultato finale del progetto di educazione ambientale "Frutti per la Biosfera", realizzato dalle Giacche Verdi con il sostegno della fondazione Manfred-Hermsen-Stiftung e del Ministero Tedesco BMU, attraverso il programma EUKI, al quale hanno partecipato gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Piedimonte Etneo, sotto la supervisione della docente Viviana Tomarchio che, con le Giacche Verdi, ha condiviso il progetto PON Scuola Alimentazione Km0. E' stata l'occasione per valorizzare le eccellenze locali: dal suino nero dei nebrodi all’olio d’oliva, dalla frutta di stagione agli ortaggi, in particolare il finocchietto selvatico che in questo periodo popola le campagne etnee. Anche gli studenti dell'Istituto Majorana Sabin di Giarre, guidati dalla docente Giuseppina Scarso, hanno esposto i propri prodotti biologici. La musica ha fatto da cornice alla bellissima giornata con l'esibizione dei ”Canti e Cunti”, gruppo musicale folk popolare della valle dell’Anapo. Spazio anche alla poesia con Piero Mannuccia che ha declamato strofe siciliane.. Un plauso all'iniziativa delle Giacche Verdi è giunto anche dall'amministrazione comunale di Piedimonte Etneo, in particolare dal vice sindaco Enrichetta Pollicina e dagli assessori Luigi Leva e Vanessa Alampi, che hanno preso parte alla manifestazione.