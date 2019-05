A parlare è Luciano Cavallaro, ex esponente dei 'Tuppi' di Misterbianco e pentito da cui è partita l’inchiesta che la scorsa settimana ha portato all’azzeramento del clan.I Nicotra, dunque, sono scesi a patti con i Carcagnusi. In fondo 'gli scappati', nome coniato dopo la loro fuga verso la Toscana a seguito dell’assassinio del capostipite Mario Nicotra, u Tuppu, nel 1989, nella guerra con il gruppo del “Malpassotu”, avevano bisogno di un appoggio criminale per poter riavviare gli affari illeciti a Misterbianco. E trent’anni dopo, l’egemonia criminale dei Nicotra è ancora viva. Anche grazie alla benedizione mafiosa di una famiglia di Cosa nostra.“L'alleanza con i Mazzei è stata stipulata prima del 2010 - racconta Cavallaro - e la trattativa è stata condotta da Tano Nicotra (il grande) e Santo Mazzei che si sono incontrati in carcere”. Insomma è stato direttamente il padrino dei Carcagnusi a suggellare l’accordo. Ed è così che è nata la cellula dei Mazzei a Misterbianco. Come a Lineri, dove una volta estinto il clan del Malpassotu, i vecchi affiliati si sono divisi tra Santapaola e Mazzei. Il pentito sembra conoscere bene ogni step di questa alleanza. “Nicotra è poi stato collocato agli arresti domiciliari verso il 2008, prima a Ravenna, poi, nel 2010, è sceso a Misterbianco dove l'accordo con i Mazzei è stato formalizzato proprio con Nuccio Mazzei (il figlio di Santo, ndr).Antonino Rivilli, uno degli storici dei 'Tuppi' e conosciuto con il nome in codice Gisella, lo informa del patto con i Mazzei. “L'alleanza implica che quando ci sono lavori da fare (rapine, droga o altro) c’è sempre almeno un esponente per gruppo ed i proventi dell'attività illecita vengono quindi divisi tra i due gruppi”. E inoltre “La famiglia Nicotra, quando si rapporta con altre entità criminali ormai si qualifica come famiglia Mazzei di Misterbianco. Il rapporto tra i due gruppi è così articolato: i soldi delle estorsioni restano al gruppo di Misterbianco, ma per qualunque ulteriore tipologia di profitto, deve essere corrisposta una quota alla famiglia Mazzei di Catania. Tale accordo non vale per lo droga poiché i due gruppi mantengono i capitali separati”.Lo sa bene Carmelo Aldo Navarria, lo spazzino del Malpassotu da poco diventato collaboratore di giustizia. “Ho appreso da Francesco Santapaola, Rosario Lombardo detto "Saro u rossu" e da Vito Romeo che il clan Nicotra allo stato non è più affiliato con i Cursoti Milanesi ma con la famiglia Mazzei”.