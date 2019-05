Abitazione in fiamme in via Plaia

In quel lembo di asfalto e palazzi che divide San Cristoforo dalla zona portuale di Catania. In casa c'erano due bambini, ma fortunatamente i vigili del fuoco li hanno tratti in salvo prima che le fiamme si propagassero. A supporto anche una volante della Polizia, che ha svolto un ruolo di ausilio nelle prime fasi dell'emergenza.E le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Da una prima ricostruzione, pare che l'incendio sia partito da un rogo di sterpaglie divampato in una zona incolta nei pressi dell'abitazione. Forse complice il forte vento, le fiamme si sono propagate velocemente fino a raggiungere la casa. Notevoli i disagi al traffico: la strada, infatti, per sicurezza è stata chiusa al transito viario.