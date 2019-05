Il presidente di Sidra, Antonio Vitale, "rassicura sulle condizioni di salute dell'operatore che ieri, in circostanze che sono ancora da verificare, è scivolato all'interno di una vasca presso l'impianto di depurazione di Pantano d'Arci, nel corso di attività di manutenzione. Il Presidente Vitale ha già avviato indagini interne per verificare eventuali inosservanze in tema di applicazione dei sistemi di sicurezza, in obbligo a tutti i lavoratori. La Sidra ringrazia le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che con immediatezza hanno effettuato l'intervento di primo soccorso".