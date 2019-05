è tra i sedici finalisti di Musicultura 2019: il più importante Premio nazionale dedicato alla canzone d'autore. Paoloantonio ci arriva con un testo forte. Vibrante e appassionato. “Questa assurda storia” (questo il titolo del brano) è quella di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto tre anni fa. Paoloantonio mette in scena una profondità diretta, distintiva e folgorante. Sa distillare una magia inconsueta. Testo e musica appaiono come il riflesso di qualcosa che non capisci e che, però esiste, per manifestarsi e stemperare le nostre condanne senza appello.racconta il cantautore originario di San Pietro Clarenza. “Per me, è una missione tenere viva la sua memoria - prosegue -. In tanti sembrano averlo dimenticato, in mezzo a mille problemi e mille notizie. Personalmente, ho scritto quello che pensavo e non pensavo che questo testo potesse arrivare a così tante persone. L’Egitto deve sapere che in Italia non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo”.Paolantonio conserva la memoria attraverso la musica. E ci si abbandona all'incanto con la sua voce che diventa passione e ribellione. Ma anche poesia. “Mi ritengo un cantautore militante. Ed in questo momento storico abbiamo il compito di scuotere le coscienze: sono felice e ancora più impegnato”.La commissione di Musicultura ha scelto “Questa Assurda Storia” dopo aver ascoltato oltre 1600 canzoni. La selezione è partita lo scorso autunno con ben 719 partecipanti, poi ridotti a 54 per le audizioni dal vivo e, infine, a 16 finalisti. Il pubblico del web è chiamato adesso a scegliere due degli otto vincitori; gli altri saranno selezionati dalla commissione del festival e da un comitato artistico in cui spiccano nomi come Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Gino Paoli, Vasco Rossi, Roberto Vecchioni e molti altri.Gli otto vincitori, alla fine di giugno, si esibiranno all'Arena Sferisterio di Macerata, in diretta su Radio1 Rai, per contendersi i diversi premi in palio. Al vincitore assoluto andranno 20mila euro.“Sono impressionato dall’affetto della mia comunità catanese - conclude Paoloantoni - mi sono trasferito a Milano da ormai due anni e mezzo. Mi manca la mia terra, certo: ma proprio dalla mia terra arrivano sempre riscontri positivi”.Per votare basta andare sulla pagina Facebook di Musicultura:e svaniscono, laggiù, sull’alone di speranza di una strada dove la musica diventa una rarefazione di riscatto. E ricerca della verità.