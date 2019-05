La notizia era nell'aria già da tempo, ma l'ufficialità del trasferimento è arrivata solo ieri sera. Forse quanto sta accadendo nel capoluogo campano in termini di criminalità ha accelerato l'iter. "Napoli è una realtà complessa, ma so che lavorerò in un ufficio investigativo d'eccellenza", commenta. "Affronterò questo incarico con impegno e abnegazione", dice il dirigente."Abbiamo lasciato un metodo di lavoro - dice Salvago - un metodo che ha portato la Squadra Mobile di Catania ad essere un baluardo di legalità. Abbiamo raggiunto risultati importanti in tutti i settori: criminalità organizzata, criminalità straniera, tratta di esseri umani, gioco d'azzardo illegale, traffico di droga, rapine, scippi. E quando parlo di risultati, non mi riferisco solo agli arresti, alle operazioni, ai sequestri ma anche al lavoro oscuro e invisibile che ogni giorno, quotidianamente svolgiamo, e nessuno vede. Penso alle pattuglie antiscippo, all'imponente servizio di controllo, che in modo silenzioso e sottotraccia, facciamo ogni festa di Sant'Agata. L'elenco è davvero lungo. Catania - afferma il dirigente - può essere fiera di questa Squadra Mobile".Che aggiunge: "Voglio sottolineare anche la grande sinergia creata con le altre forze dell'ordine. In molte occasioni abbiamo lavorato gomito a gomito con Guardia di Finanza e Carabinieri, collaborazione e condivisione messi a disposizione allo scopo di raggiungere un obiettivo comune: quello di contrastare l'illegalità e rendere questa una città più vivibile".

È il tempo dei saluti. Di salutare Catania. Che dopo tanti anni "è diventata la mia città. Una città bellissima, ma anche maledetta per certi versi". In valigia il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Napoli mette tanti ricordi: professionali e umani. "Voglio ringraziare uno per uno gli uomini che hanno lavorato al mio fianco: una grande squadra di professionisti", si sente un filo di emozione nella voce di Salvago quando pronuncia queste parole.