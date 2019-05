"Io credo - ha aggiunto - che tutte le istituzioni abbiano delle grosse responsabilita' perche' se esistono quartieri come questo in difficolta' non c'e' dubbio che chi doveva fare non ha fatto quello che doveva". Il procuratore di Catania ha sottolineato che "la repressione non e' sufficiente" e "lo Stato deve riempire il vuoto lasciato nei gruppi criminali dalle operazioni" di forze dell'ordine e magistratura dando cosi' "una prospettiva di futuro ai giovani". "La mafia - ha ribadito Zuccaro - e' un fenomeno sociale e avra' fine, come diceva Giovanni Falcone. Ma non finira' da sola". (ANSA).