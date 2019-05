Il "reportage sociale" di Roberto Strano a Misterbianco

“Un ospite speciale per un evento che si articolerà in due momenti che coinvolgerà tutti i partecipanti all’incontro”. Racconta Santo Palmeri presidente dell’Associazione. “Dalle 10,30 sarà possibile parlare con il fotoreporter calatino e guardare alcuni scatti che hanno caratterizzato i suoi lavori. Roberto Strano risponderà a tutte le domande del pubblico, le sensazioni, la visione, il momento, la fotografia”.Il reportage sociale tratta quella fotografia che racconta tutti gli aspetti della società in cui viviamo, porta a conoscere le situazioni che nessuno immaginerebbe mai, degrado, sofferenza o violenza ed emarginazione. Famoso il reportage di Strano nelle “favelas” brasiliane, una denuncia, contro il turismo sessuale. Immagini, ricordiamolo, proiettate in occasione dei mondiali di calcio del 2014 a Rio de Janeiro. L’incontro con Roberto Strano continuerà, dopo la pausa pranzo, dalle 16,00 alle 18,30. Tutti gli appassionati potranno far visionare i propri lavori al fotoreporter che sarà coadiuvato da Alberta Dionisi e Santo Palmeri.