Il convegno, ad Adrano tra sicurezza, salute e scuola

. E se da un lato il punto di riferimento sono gli studenti e le conoscenze che devono acquisire oggi per utilizzarle, domani, nel mondo del lavoro; non mancano, dall’altro lato, gli aspetti più burocratici e pressanti che riguardano la gestione della sicurezza degli istituti scolastici di cui sono investiti i dirigenti scolastici.ruoli e responsabilità nell’applicazione del Decreto legislativo 81/08” in programma lunedì 6 maggio 2019, con inizio alle 9:30, nell’Aula Magna del I Circolo Didattico “Sante Giuffrida”, in via Cusmano di Alcara Li Fusi, n. 15 di Adrano. Organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania e dalla Rete “Obiettivo Sicurezza!”. Il convegno ospiterà, tra gli altri, il Direttore Generale ASP Catania, Maurizio Lanza; il Direttore Sanitario ASP Catania, Gaetano Mancuso; il Dirigente Generale Dip. Protezione Civile della Regione Siciliana, Calogero Foti, e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, Calogero Verme. La moderazione dell’incontro è stata affidata alla Dirigente scolastica del I Circolo “Sante Giuffrida di Adrano”, Loredana Lorena.del convegno va dato particolare rilievo al progetto “Quaderno Operativo per la formazione dei docenti-formatori in SS.LL.” pensato e realizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania. Il Quaderno ha ricevuto il Premio Assoluto al Concorso Nazionale Inform@azione 2018, indetto dall’Inail e dall’Assessorato alla Salute della Regione Emilia Romagna, “per la rilevanza e l’originalità del tema, per l’efficacia della comunicazione e dell’azione formativa” si legge nella motivazione. Il Quaderno è un pacchetto multimediale operativo destinato ai docenti-formatori ma è anche lo strumento ideale per trasmettere quanto acquisito ai propri alunni.