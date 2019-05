Condannato tenta di fuggire in aereo: arrestato

per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati. L'uomo, che deve scontare una condanna a tre anni e cinque mesi di reclusione, è stato bloccato dagli agenti mentre stava per imbarcarsi per un volo in partenza per Marrakech. Gli investigatori ritengono che volesse fare rientro nel suo Paese d'origine per evitare di scontare la pena. A conclusione degli atti di rito l'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Catania. (ANSA).