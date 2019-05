nei verbali pubblicati in esclusiva sul Mensile S

In cui Carmelo Maimone, finito in manette da qualche mese, parlando di alcune questioni mafiose relative a Picanello, dice senza peli sulla lingua che senza l’autorizzazione (dei vertici del clan Santapaola) non può prendere decisioni. “Fammi parlare con Melo e poi ti faccio sapere!”.Un boss storico. Molto legato a Turi Cristaldi. Tra i suoi fedelissimi “Davide Battiato e il suo figlioccio Giampiero Nicotra ‘testa spaccata’”. Avrebbe avuto il ruolo di reggente nel 2005. Poi nel 2006 è finito dietro le sbarre. È l’anno in cui 'Gennarino' D'Arrigo, prima vicino ai Laudani, è entrato a Picanello grazie a Santo Tudisco. Melo Salemi in carcere avrebbe preso lo stipendio, (forse) di circa 1000 euro. Avrebbe avuto anche la capacità di mandare messaggi da detenuto. E i suoi ordini sarebbero stati eseguiti.Quello però è il periodo della carcerazione. Ed ora che ruolo avrebbe Melo Salemi all’interno del gruppo di Picanello? D’Arrigo, parlando di Giovanni Tosto, ‘u ragnu, si lascia scappare una frase: “So che forse Melo Salemi l’ha cancellato. Voce sempre detta da Gino che lo racconta a Corrado”. E chi ha il potere di decidere di cancellare un affiliato o meno dalla 'carta' se non un capo?