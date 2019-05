Nato ad Adrano l’8 gennaio 1958, Schillaci è un sacerdote-intellettuale assai apprezzato nella Chiesa di Sicilia: docente e già vicepreside dello Studio teologico San Paolo di Catania, dal 1999 al 2006 è stato Vicario episcopale per la Cultura sotto Luigi Bommarito e poi Gristina.“Non Le mancheranno mai gli abbracci dei suoi seminaristi, non Le mancheranno mai i sostegni spirituali di coloro che oggi sono sacerdoti e di cui Lei curò la formazione”, scrive su Facebook don Nuccio Puglisi, sacerdote e scrittore etneo. Gristina intanto rivolgere un augurio al neo fratello nell’episcopato: “La Chiesa di Catania, mentre esulta per la scelta del santo padre Francesco, esprime viva gratitudine a monsignor Schillaci per il ministero svolto con esemplare generosità e gli augura abbondanza di doni celesti per la nuova missione affidataGli”.“Mettiamoci in ascolto umile di tutti accogliamoci gli uni gli altri, non scartiamo mai nessuno, soprattutto chi non c'è la fa umanamente, spiritualmente, economicamente. Stiamo al passo degli ultimi – aggiunge Schillaci – per non perdere di vista il Cristo, Lui ultimo tra gli ultimi, che venne non per essere servito, ma per servire".