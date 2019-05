La Cgil ha più volte segnalato che programmare il riuso delle grosse strutture svuotate sia necessario, ma purtroppo il tempo sembra trascorrere invano. Lo spopolamento crea ripercussioni negative e per questo bisogna correre immediatamente ai ripari”.Cgil di Catania (sindacato degli edili) Giovanni Pistorio, sottolineano in una lettera a Live Sicilia Catania come “risulti evidente che la chiusura del “Santo Bambino”, l'utilizzo ormai parziale dell’ospedale “Vittorio Emanuele” e del “Santa Marta”, pongano un problema serio sulla destinazione futura delle strutture e del contesto urbano del quartiere del centro storico e della evidente necessità di riqualificazione e rigenerazione., ad esempio che venga realizzata una cittadella universitaria di fatto esistente in pectore nel quartiere, grazie alla popolosa presenza degli studenti che frequentano le lezioni accademiche all’ex Monastero dei Benedettini, o anche una struttura di accoglienza e abitativa con l’inserimento dunque di nuovi servizi sociali, senza dimenticare le potenzialità artigianali e culturali dell’ intera zona. Pensiamo infatti a quanto già presente e riqualificato esista all’interno dell’ex Reclusorio della Purità e dell’auditorium all’aperto dell’ex Cine Experia. Avviando la trasformazione della struttura, ne beneficerebbe dunque la vitalità del quartiere e l’avvio di cantieri di lavoro che ridarebbero ossigeno ad una città sempre più in agonia ed alle prese con il dissesto finanziario. Immaginiamo uno scambio di idee ed azioni tra cittadini, imprese e sindacato, puntando alla possibilità di ricevere finanziamenti istituzionali legati a progetti concreti e trasparenti e al confronto con i rappresentanti qualificati.Per questo chiediamo al Comune ed all’Università di avviare subito un confronto con le Organizzazioni sindacali e con i comitati e le associazioni che svolgono da anni attività di interesse e salvaguardia di questi importanti quartieri del nostro centro storico. Di certo riqualificare è importante non soltanto perché si recupera occupazione e si rinsaldano i rapporti tra cittadini e territorio, ma anche perche si recuperano antiche tecniche restaurative ed edilizie, utilizzando comunque materiali innovativi, più rispettosi dell’ambiente. È necessario dunque che si riapra un confronto reale con i cittadini, veri protagonisti del territorio, e che il sindacato venga invitato nella sua veste di interprete dei bisogni e dei diritti della città”.