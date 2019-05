L'edificio, in Via Macello, fu costruito negli anni '80. La presenza della faglia sotto il territorio comunale era stata già evidenziata nel Prg del 2005, secondo il quale essa risultava ferma in Via della Regione.Altri accertamenti, disposti dopo il terremoto di Santo Stefano hanno confermato il tracciato della faglia, avvalorato anche da criticità riscontrate in alcuni punti della struttura. Il sindaco ha reso nota la decisione incontrando i genitori dei bambini, che in seguito alla chiusura della struttura erano stati trasferiti nell'Istituto comprensivo 'Falcone'."Stiamo prevedendo una soluzione per ovviare alla carenza di questa struttura. Abbiamo previsto nel Piano Triennale delle Opere pubbliche di realizzare una nuova struttura in via Pisa. Appena sarà approvato il Bilancio comunale saranno reperite le risorse per la redazione di un progetto per intercettare finanziamenti da fondi regionali, statali o europei. In ogni caso, se non riuscissimo a trovare il finanziamento, cercheremo di realizzarlo con fondi del Bilancio comunale".