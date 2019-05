Un ritorno alle origini nella speranza che il vento tedesco soffi forte sulle elezioni europee: si può sintetizzare così il processo politico che ha portato alla composizione di una compagine che mette al centro i temi dell’ambiente. In tandem con la formazione di Pippo Civati (Possibile), i verdi italiani lanciano il guanto di sfida. Presenti questa mattina alcuni dei candidati in corsa nella circoscrizione isole: la capolista Nadia Spallitta, il chimico catanese Claudio Torrisi, Raffaella Spadaro, Filippo Occhipinti e la siracusana animalista Ilaria Fagotto. Tra i presenti alla villa Bellini c’è anche Alfredo Tamburino, responsabile agricoltura di Legambiente Sicilia, in qualità di osservatore attento (ma a titolo personale). L’associazione di norma guarda con attenzione a tutte le realtà politiche che nei loro programmi inseriscono il tema dell’ambiente pur non schierandosi apertamente con questa o quella compagine.Lotta serrata a cambiamenti climatici e desertificazione, gestione dei rifiuti e delle energie rinnovabili, agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare, ma anche contrasto alle speculazioni sul territorio sono i temi cruciali messi sul piatto. Il filo conduttore è la tutela dell’ambiente comeproblema strutturale dal quale a catena dipendono tutta una serie di criticità che inficiano la qualità della vita dei cittadini.La tutela dell’ambiente riguarda tutti”, spiega Spallitta. “Le problematiche connesse con cambiamenti climatici e innalzamento delle temperature e i disastri ambientali che ne potrebbero derivare, dallo scioglimento dei ghiacciai alla desertificazione, si fondano su considerazioni scientifiche”, argomenta la capolista. “Infatti, i governi spesso pongono limiti ai processi produttivi inquinanti che poi magari non rispettano”, aggiunge. “Dall’inquinamento derivano danni all’economia e alla salute: in Sicilia si registra un incremento di circa duemila casi di malattie tumorali”, argomenta.“La mia non è una storia di posizionamento politico: sono sempre stato chiamato in qualità di tecnico”, precisa. “Sono stato chiamato da un sindaco di destra quando ha fatto una giunta tutta tecnica e da un presidente reginale che aveva composto una giunta di autonomisti e Pd, ma sono stato chiamato perché ero una delle persone che aveva scritto il piano dei rifiuti”, continua. “Ho aderito alla chiamata dei Verdi con entusiasmo perché loro mi hanno chiesto di portare sul piano politico le esperienze fatte da decenni”, spiega. E precisa. “Io mi occupo di problemi ambientali e di sicurezza alimentare. Quando si parla di cambiamenti climatici ci troviamo davanti alla causa prima di tutto quello che viene sotto: modifica dell’ambiente che crea problema all’agricoltura quindi all’alimentazione e in fine alla salute”. Torrisi indica la strada che abbiamo davanti. “L’economia tradizionale non tira più, ci stiamo orientando verso una nuova economia: quella sostenibile”, argomenta.In Sicilia ci sono molte aree abbandonate che si stanno estendendo si potrebbero recuperare affidando a cooperative di giovani l’utilizzo di quel terreno creando occupazione e favorendo una nuova agricoltura”, spiega. “Tutto ciò non è filosofia o immaginazione. È la green economy, l'unica sostenibile nel mondo di oggi”, dice Torrisi sottolineando la solidità della proposta e lanciando l’idea di mettere in campo “un progetto di tracciabilità degli alimenti compatibile”. “Il cittadino deve sapere esattamente cosa mangia e scegliere liberamente” dice. Salute, ambiente e non solo. Nel programma si parla anche di animali. Anzi, da qui è nata una mini polemica con il partito animalista. La siracusana Ilaria Fagotto spiega i termini della questione.“Il partito animalista esordisce con poca lealtà sostenendo che nella lista dei verdi non ci sono punti programmatici che riguardano lo stop alla caccia e agli allevamenti intensivi: non è vero”, spiega. “I Verdi hanno candidato un presidente di tutela nazionale come me che da 26 anni lavora sul territorio. I Verdi difendono non solo gli animali ma anche l’ambiente quindi il loro habitat senza il quale non potrebbero esistere”, chiosa Fagotto.