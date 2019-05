Già all’inizio dell’accertamento, i poliziotti hanno subito notato un’incongruenza: infatti, sebbene l’insegna esposta all’esterno del negozio indicasse l’attività di “compro oro”, in vetrina erano esposti alcuni orologi e altri preziosi, per la cui commercializzazione l’uomo avrebbe dovuto essere titolare di una licenza per “attività di gioielleria”. All’atto della verifica, il titolare – che, secondo quanto da lui medesimo affermato, aveva agito in qualità di “compro oro” – ha ammesso di non aver mai registrato gli orologi esposti in vetrina, mostrandosi reticente sull’origine dei preziosi.e dopo che i poliziotti avevano esaminato approfonditamente i documenti e le autorizzazioni prescritte dalla legge in suo possesso, il titolare, messo alle strette, ha finito per ammettere di aver acquistato merce preziosa da persone non identificate e, quindi, di non saperne indicare l’origine, né di poterne escluderne con sicurezza la provenienza illecita. Pertanto, l’uomo è stato, quindi, denunciato per ricettazione e sanzionato amministrativamente per il mancato aggiornamento dell’attività effettivamente esercitata, ovvero quella di gioielleria.Regolamento di esecuzione prescrivono che commercianti ed esercenti attivi in tale ambito, non possono compiere operazioni su cose usate se non con le persone provviste della carta d’identità o di altro documento munito di fotografia proveniente dall’amministrazione dello Stato. Essi, inoltre, devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, una trascrizione che deve sempre avvenire con tempestività e senza alcuna omissione.