Lo scorso autunno l'Assessorato regionale alle Infrastrutture aveva avviato una procedura d'urgenza dopo che l'amministrazione comunale di Aci Castello aveva segnalato il deterioramento del ponte.– commenta l'assessore regionale Marco Falcone – e adesso, prima dell'estate, viene restituito alla collettività un ponte nuovamente solido e sicuro. Il Governo Musumeci ha spinto sull'acceleratore perché ritenevamo vitale, per gli automobilisti, poter transitare per la Statale 114 senza le difficoltà degli ultimi tempi. Diamo così respiro - conclude Falcone - alla viabilità di un territorio importante, dal forte appeal turistico e densamente abitato».a consegnare i lavori per il recupero del ponte, affidati alla regia del Genio civile di Catania. L'apertura del ponte su via Spagnola rimuoverà l'imbuto per il traffico sulla Statale 114 all'altezza di Aci Trezza, nel punto in cui l'arteria prende il nome di via Livorno. Fino ad oggi erano in vigore delle restrizioni alla circolazione dei mezzi.«Via Livorno nel Comune di Aci Castello è una strada di collegamento di rilievo extraregionale, molto trafficata. Un unico senso di marcia ha significato non pochi disagi per la viabilità già messa a dura prova dai lavori in corso per la realizzazione del collettore fognario – afferma il primo cittadino - Possiamo tirare un piccolo sospiro di sollievo. La riapertura permetterà di migliore una situazione già molto critica».