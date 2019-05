La più grande manifestazione equestre del Sud Italia si terrà nella tenuta Ambelia, a metà strada tra Militello e Scordia, dal 10 al 12 maggio. Una location simbolica di grande impatto come ha spiegato il presidente della Regione Nello Musumeci. “Ambelia era il paradigma dell’abbandono e dello spreco e lo abbiamo fatto diventare un simbolo di buona amministrazione”, ha spiegato. Il riferimento è ai danni dell’alluvione dello scorso ottobre e all’incendio divampato qualche anno fa.“L'ultima volta che si è parlato di Ambelia sui mezzi di comunicazione - ha argomentato Musumeci - è stato nella trasmissione Piazza pulita. La struttura di Ambelia era in una condizione di assoluto abbandono e degrado. Oggi rappresenta la volontà di riscatto, di rivincita dal degrado e dall'abbandono di un’azienda non solo importante per il suo valore culturale e storico ma anche per quello che rappresenta nel patrimonio del demanio regionale e per quello che può diventare per l'economia del luogo”.la gestisce attraverso l’Istituto di incremento ippico, è stata rimessa a nuovo grazie due corposi finanziamenti che si aggirano intorno al milione di euro. All’interno della prima stazione di monta della Sicilia, nata nel 1880, si terrà la manifestazione che farà da palcoscenico a oltre 300 equidi (cavalli, muli e asini) appartenenti alle razze provenienti dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo per una tre giorni all’insegna dello sport, del cibo, della cultura e dell’ippoterapia. Il programma è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa dal presidente Musumeci e dalla presidente dell’Istituto, Caterina Grimaldi di Nixima alla presenza del sindaco metropolitano Salvo Pogliese, del primo cittadino di Militello Giovanni Burtone, del sindaco di Scordia Francesco Barchitta, degli assessori regionali Sandro Pappalardo e Edy Bandiera e della soprintendente Rosalba Panvini.puntando su una “eccellenza” isolana: la Sicilia, infatti, detiene il 10% della popolazione degli equidi italiani e occupa il terzo gradino del podio tra le regioni italiane relativamente all’allevamento di cavalli. L’evento è stato organizzando mettendo in modo la macchina amministrativa e mobilitando quattro assessorati regionali: agricoltura, turismo, beni culturali e attività produttive. Il tutto con il coordinamento del Genio Civile e sotto l’occhio vigile della Sovrintendenza ai beni culturali. La cerimonia di apertura è prevista per il 10 maggio. Tra gli eventi culturali più attesi c’è la mostra “il cavallo nella storia” (ideata dal compianto assessore Tusa e curata dal professore Ignazio Buttitta) e l’esposizione di carretti e carrozze. Per l’occasione il Comune di Catania metterà a disposizione della manifestazione la statua dello “stallone morente” di Francesco Messina balzata in più occasioni agli onori delle cronache. Chi vorrà potrà raggiungere la tenuta con i treni storici del gusto su una locomotiva degli anni trenta.