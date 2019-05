Un impegno, il suo, che ha sicuramente migliorato la nostra terra liberandola da ramificazioni criminali, malaffare e oscure collusioni. Ci lascia, per motivi professionali, un poliziotto di enorme spessore che ha saputo dare alla Struttura, che ha guidato fin qui, un'impronta forte, di assoluta legalità e di pervicace contrasto a tutto ciò che nega lo sviluppo e tarpa le ali al futuro dell'Isola. Oggi la Sicilia si priva di un funzionario di provata capacità anche se sono sicuro che chi sarà chiamato a sostituirlo saprà dimostrare altrettanto impegno e dedizione verso una causa che appartiene a tutti e che riguarda, soprattutto, il domani dei nostri figli".Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel giorno in cui il capocentro della Dia di Catania, Renato Panvino, saluta il capoluogo etneo per prendere servizio a Nuoro come vicario del Questore.Renato Panvino, a questore vicario di Nuoro riconosce il valore di un importante protagonista della lotta alla criminalità e alla mafia, ma priva il nostro territorio di un autorevole riferimento. Le azioni di contrasto alla malavita organizzata che il capo centro ha portato avanti negli ultimi anni, insieme alla sua squadra, hanno permesso al territorio di rialzare la testa e di uscire dalla spirale di azioni criminose e collusioni con ambienti politici e istituzionali che per anni ne hanno bloccato la crescita e il sano sviluppo. Innumerevoli sono state le azioni che la DIA di Catania ha portato a compimento, anche nei confronti di personaggi di rilievo del mondo politico e amministrativo: le sue inchieste hanno riguardato diversi settori della pubblica amministrazione, dalla sanità, ai rifiuti, al CAS, ai mercati ortofrutticoli. Averlo avuto ospite in commissione Antimafia ci ha permesso di comprendere appieno sforzi, responsabilità e rischi di chi sta sul campo operativamente. Al suo attivo, anche centinaia di milioni di euro sequestrati alla malavita. Usando le parole del procuratore Zuccaro, la lotta alla mafia, a Catania “ha richiesto un impegno delle forze investigative qualificate nel contrasto alla criminalità non soltanto militare, ma dei colletti bianchi, scoprendo dei santuari fino a quel momento intoccabili innescando un nuovo corso nella lotta alla mafia”. E’ con sincera gratitudine che porgiamo quindi i nostri migliori auguri di buon lavoro al dottore Panvino, personaggio di poche parole, riservato e lontanissimo dai salotti siciliani, il cui lavoro e i cui brillanti risultati hanno alimentato la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, e il cui esempio di coraggio rimarrà forte e duraturo in questa nostra città. Auspichiamo che il Ministro dell’Interno sostenga l’azione avviata dal Procuratore Zuccaro con il cosiddetto “modello Catania”, esaudendo le richieste dallo stesso formulate ai vertici delle forze dell’ordine. Occorre confermare e garantire sostegno di un modello di lavoro che si fa carico della gravosa e inedita battaglia avviata in questi ultimi anni per ridimensionare il peso delle organizzazioni criminali che si annidano nei palazzi e che hanno, con le loro azioni, danneggiato la collettività siciliana: utilizzando anche apparati dello Stato per ostacolare l’ascesa di funzionari pubblici e imprenditori onesti che avevano avuto come sola colpa quella di non inchinarsi ad alcune volontà politiche compromesse”. Lo afferma Nicola D’Agostino, capogruppo di Sicilia Futura all’Ars e componente della Commissione regionale Antimafia.raggiungendo risultati importantissimi sul piano del contrasto alla criminalità, alla mafia ed la corruzione”. Lo dice Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del Pd a proposito del trasferimento del dirigente della Polizia di Stato da Catania a Nuoro, dove assume la carica di Vice Questore. “Panvino ha dato molto alla nostra città ed al nostro territorio - aggiunge Barbagallo - con lui Catania si è contraddistinta, a livello nazionale, per la qualità delle operazioni con dotte e per i mezzi di investigazione, innovativi ed efficaci, utilizzati. Confido nella collaborazione tra magistratura, Forze dell’ordine ed Istituzioni pubbliche – conclude - affinché il lavoro avviato venga portato avanti con la stessa determinazione”.per il suo impegno nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e ad ogni tipo di attività illecita a Catania ed in tutto il territorio della Sicilia orientale” lo afferma Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia e assessore alla sicurezza e all’ambiente del capoluogo etneo. “Se oggi sono nelle condizioni di lavorare come assessore - continua Cantarella - lo devo all’attività di Panvino che con l’operazione “Garbage Affair” ha sgominato la rete di illegalità che opprimeva il settore della raccolta rifiuti nella nostra città. Sono certo che nella nuova sede di Nuoro sapranno apprezzare questo grande investigatore, professionalmente formidabile e innamorato del suo lavoro”.