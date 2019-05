Si passeggerà attraverso i quartieri e le strade della nostra città per osservare, considerare e proporre interventi qualitativi e a misura di abitante nel centro cittadino Le passeggiate urbane, che si tengono in tutte le città del mondo, sono state dedicate alla giornalista e scrittrice canadese-americana Jane Jacobs.il pensiero della Jacobs nel suo libro dal titolo “The Death and life of Great American Cities” pubblicato nel 1961. Nel 2006, anno della sua scomparsa, il sindaco di New York, Michael Bloomberg annuncia il Jacobs Day. Nel 2007, a Toronto, nascono le passeggiate urbane. Le passeggiate in occasione del Jane’s Walk a Catania saranno 11, dieci a piedi e una in bicicletta.dai “walk leader” etnei coordinati da Gaetano Manuele. “Costruire una visione di città diversa – dichiara Manuele – coinvolgere i partecipanti in un report di idee e segnalazioni per il miglioramento degli spazi urbani. A giugno tutti i report verranno consegnati all’assessore Pippo Arcidiacono con l’intento di contribuire, dal basso, alla trasformazione della città coinvolgendo la comunità locale”.da venerdì a domenica prossimi, Antonella Anzalone, Carla Barbanti, Giusy Belfiore, Giambattista Condorelli, Francesco Mannino, Marco Oddo, Annamaria Pace, Maria Carmela Scavo, Maria Chiara Trischitta, Luca Trovato, Delia Valastro, e dalle associazioni Acquedotte. Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Catania, Club Alpino Italiano, CittàInsieme, Cespos, Controvento, FIAB Catania, D’OVE ripensare la città, Gammazita, Guide Turistiche Catania, Legambiente Catania, Midulla Centro Polifunzionale, Mobilità Sostenibile Catania, Obiettivo Catania, Officine Culturali, Rispetto delle regole alla Fera O Luni, Whole-Urban Regeneration e collaboreranno Studenti LM87-UNICT.Venerdì 3 MaggioOre 16.00Passeggiata: Suburbs Need BeautyRaduno: Piazza di fronte scuola De Feltre, via DuranteA cura di: Whole - Urban RegenerationOre 20.00Passeggiata: Vicolo StrettoRaduno: Piazza DuomoA cura di: Club Alpino ItalianoSabato 4 MaggioOre 10.00Passeggiata: Antico Corso, Catania: Quale futuro per gli ex ospedaliRaduno: Piazza DanteA cura di: Officine Culturali, D’OVE Ripensare la cittàOre 15.00Passeggiata: Spazi pubblici Negati e Riattivati: passeggiando per San Cristoforo, Castello Ursino e San CosimoRaduno: Piazza dei Libri, Gammazita (Piazza Federico di Svevia, 92)A cura di: Midulla Centro Polifunzionale, Gammazita, Acquedotte, Obiettivo CataniaOre 16.00Passeggiata: “verso una città accessibile”Raduno: Metropolitana San NulloA cura di: ControventoOre 18.00Passeggiata: TOURbinio dei SensiRaduno: Piazza StesicoroA cura di: Guide Turistiche CataniaDomenica 5 MaggioOre 10.00Passeggiata: Piazza MazziniRaduno: Piazza San FrancescoA cura di: Legambiente Catania, Mobilità Sostenibile CataniaOre 10.30Passeggiata: ScopriAmo CataniaRaduno: Piazza CutelliA cura di: CittàInsiemeOre 11.30Pedalata: Multimodalità a CataniaRaduno: Piazza TricoloreA cura di: FIAB CataniaOre 12.00Passeggiata: A Fera O’ LuniRaduno: Piazza StesicoroA cura di: CesposOre 16.00Passeggiata: Basta SolaMente…Raduno: Piazza CavourA cura di: Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sez. di Catania