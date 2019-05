Renato Panvino, il capocentro della Direzione investigativa antimafia della Sicilia orientale, saluta Catania, è stato promosso Vicequestore vicario e sta per prendere servizio a Nuoro. Prima, però ha voluto incontrare i giornalisti per “un saluto sentito, il sentimento che un funzionario dello Stato vuole esternare a dei compagni di viaggio, i giornalisti che sono stati attenti, che sono stati motivo di stimolo, indispensabili nella lotta alla mafia”.per le maxi operazioni eseguite nel settore dei rifiuti, portando all'arresto della cricca che gestiva gli appalti quando alla guida del Comune c'era il centrosinistra e ancora, le numerosi indagini sulla massoneria, l'inchiesta che ha portato allo scioglimento del Comune di Trecastagni, il procedimento sulla corruzione elettorale che ha portato al rinvio a giudizio dell'ex berlusconiano Riccardo Pellegrino e di altri noti politici etnei, per non parlare dell'operazione che ha incastrato il killer Maurizio Galletta, che si fingeva disabile con la complicità di pezzi da novanta della sanità.Panvino si commuove pensando al padre, poliziotto, recentemente scomparso e si dice orgoglioso di essere tornato in polizia e “felice di essere stato assegnato alla Questura di Nuoro”.il modello Catania iniziato da Giovanni Salvi e condiviso dal Dott. Zuccaro, che, voglio ricordare, iniziò il suo giro di visite dalla Dia e per noi fu un momento di grande emozione, un riconoscimento a questa struttura pensata e ideata a due magistrati: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.un lavoro a stretto braccio che ha dato vita al “modello Catania”. “Oltre a fronteggiare la mafia militare – spiega il capocentro della Dia - si è fatto il salto di qualità puntando ai vertici, a quelli che stanno sul ponte di comando, i cosiddetti colletti bianchi. C'è molto ancora da fare, ma non ci sono stati santuari inesplorati, non sono stati fatti sconti a nessuno e sono convinto che la struttura segnerà ulteriori colpi”. Il “modello Catania” prevede da un lato l'azzeramento della parte militare dei clan, dall'altro le indagini sui patrimoni, ma anche, per la prima volta in città, la persecuzione dei colletti bianchi, cioè di quella borghesia imprenditoriale che opera illecitamente, inquinando il tessuto economico e quello politico della città.che ci fermavano per strada per dire “grazie. Catania vuole un riscatto, non è tutto marcio e se migliorerà, il miglioramento passerà anche attraverso il vostro operato”, dice rivolgendosi ai giornalisti.è stata da più parti interpretata come la punizione di un funzionario colpevole di aver toccato tasti che non doveva toccare. Il gran maestro della massoneria Corrado Labisi, mentre le cimici della Dia registravano, discuteva con un esponente dei servizi segreti di come l'avrebbe fatta pagare a Panvino. Ma il capocentro della Dia sgombera il capo da queste ipotesi, dopo la domanda specifica di un giornalista: “È un passaggio obbligato fare il Vicario, non è una punizione, credo proprio che l'amministrazione abbia voluto valutare le mie capacità e mi abbia inserito dove io posso dare una mano, sono un semplice soldato e sono contento di rientrare in polizia che è il mio sogno, io mi sono arruolato a 19 anni. Sarà un onore lavorare al fianco del Questore di Nuoro, persona preparata dalla quale ho molto da imparare”.per quello che ha fatto in questi anni; a mia memoria non ricordo un centro operativo della Dia a Catania così efficiente come nel quinquennio in cui è stato diretto dal dottore Panvino, che ha saputo creare uno staff di grandi funzionari o abbiamo avuto la Dia coinvolta in indagini di criminalità mafiosa ad alti livelli”.Zuccaro ricorda le operazioni di “aggressione ai patrimoni mafiosi ma anche di reati della pubblica amministrazione di altissimo livello in cui la Dia si è dimostrata come una forza di polizia, tra le poche a Catania, che abbiano questa particolare competenza, l'altra è la Guardia di Finanza”.“l'impegno professionale assoluto, la serietà e massima riservatezza, senso della responsabilità e dello Stato e la capacità di avere un'interlocuzione fatta di leale collaborazione e condivisione di tutte le problematiche” di Renato Panvino.è stata sottolineata anche dal Procuratore generale durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario”.“La città – risponde il Procuratore - ha bisogno di una Questura che sia più attrezzata a fare fronte a questo tipo di reati e una forza di polizia così importante non può limitarsi ai modesti risultati finora conseguiti. Si avverte dalla polizia di Stato un contributo non adeguato rispetto a quello che si attende e di questo Catania avrebbe tanto bisogno perché se vogliamo ripristinare la legalità dobbiamo iniziare dall'alto”. Il procuratore sottolinea che i carabinieri, nel settore dei colletti bianchi, stanno cercando di attrezzarsi e che presto ci saranno “importanti risultati”. Ottima, invece, la sinergia con la Prefettura, “le cose – conclude Zuccaro – funzionano molto bene”.