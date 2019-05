E i suoi affiliati per celebrare la lieta novella preparano per il capo un piccolo spettacolo pirotecnico che è immortalato dalla telecamera piazzata dai carabinieri. Ma la vita dietro le sbarre pare non aver educato Nicotra alla legalità, perché poche ore dopo la scarcerazione iniziano gli incontri per rimettere in fila gli affari criminali. Il primo obiettivo è quello “di rimettere ordine all'interno del gruppo di Motta”. E così il domicilio del boss misterbianchese, forte anche dell’alleanza sancita con i Mazzei che ha permesso ai Nicotra di tornare a Catania con la ‘copertura mafiosa’ di Cosa nostra, diventa luogo di summit per pianificare le strategie criminali. E ci sono anche da risolvere diversi problemini, utili anche ad evitare che “il clan rimanesse inevitabilmente coinvolto in spiacevoli vicende giudiziarie”.Ninuzzo va dal compare Tony per raccontargli le varie seccature provocate dal “drappello di giovani "affiliati" e delle difficoltà affrontate affinché il loro imprudente comportamento non generasse problemi alla “famiglia”. E per dimostrare la fedeltà confida al vicecapo Nicotra che ad ogni colpo ha sempre rimarcato che una parte del bottino spetta alla “famiglia".”Con questi ragazzi, io è un'estate che ho avuto problemi. Creano problemi. Nascondi, nascondi.., sono nascosti! Fanno le cose. per dire, su due l'lavori" che fanno me ne hanno detto uno e al posto di mille euro me ne hanno portato metà. Poi, io scopro che hanno fatto il "gommone" e non hanno detto niente! Poi si acchiappano tra di loro e me lo vengono a raccontare di pomeriggio.., le solite cose che succedono. Giusto'?! L'altro "sbirrazzo" che avevano loro vicino… Ora l'hanno arrestato con i "Cappello" (Giuseppe Piro, arrestato nel blitz Penelope nel 2017), perché prima, lui, nel 2010 , era in contatto con Pippo Balsamo (……omissis... (responsabile dei paesi del clan Cappello, ndr)".E una buona fetta dei soldi che rimpingua le casse dei Tuppi sarebbe arrivata dall’usura. Inequivocabili le intercettazioni sulla spartizione dei piccioli tra gli affiliati. “Quello di mille e cinque, mi ha detto che è rientrato... Ti deve portare duecentoventicinque! Questi sono i miei! Questi sono di mio fratello, li metto nell'altra tasca e questi ancora ce li dobbiamo dividere …omissis”. Dopo due anni Tony Nicotra torna in carcere. A Bicocca però non c’è alcun comitato di benvenuto.