"La nostra attenzione è puntata sull'ospedale Vittorio Emanuele di Catania - aggiunge Musumeci: fra qualche mese non funzionerà più perché ogni servizio sarà trasferito all'ospedale San Marco di Librino e quello di via Vittorio Emanuele diventerà un grande polo museale". Una struttura, di oltre 15 mila metri quadri sulla quale tante sono ancora le ipotesi, dal campus universitario, idea avanzata inizialmente durante la passata amministrazione, alle nuove proposte avanzate dal neonato comitato, fino al museo.per Musumeci, potrebbe essere la migliore, "L'ultima parola non è detta - precisa: abbiamo avviato una serie di colloqui con l'Università e con il Comune di Catania, ma riteniamo che quella possa essere la scelta migliore, anche perché in una città grande come Catania manca un museo dell'Etna, di vulcanologia, manca una galleria d'arte, manca una razionale sistemazione dei musei dell'Università".di via Plebiscito, che potrebbe diventare il museo archeologico "che tanto voleva il povero Sebastiano Tusa - aggiunge Musumeci che, però, sottolinea come le cose vadano affrontate una alla volta. Anche perché il rischio che ogni cosa possa restare un annuncio è concreta. Come palesa proprio la vicenda del recupero dell'ex Manifattura Tabacchi, la cui trasformazione in museo era stata annunciata dal compianto assessore ai Beni culturali Lino Leanza nel giugno del 2007.Leanza.