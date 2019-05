, che saluta una delle insegnanti che, con la sua dedizione, la sua competenza e la sua passione, ha formato generazioni e generazioni di studenti. Se n'è andata ieri all'età di 92 anni Graziella La Pergola, pietra miliare del liceo classico di piazza Riccò dove per decenni ha insegnato storia dell'arte.dalle parole, commosse e sentite, dei suoi studenti, alcuni oggi settantenni, ma anche di chi, pur non avendo avuto la fortuna di avere la "La Pergola" come insegnante, l'ha conosciuta nelle parole e nei ricordi dei suoi ragazzi, come in quelli dei colleghi.Laura Vitellino sulla pagina Facebook degli ex alunni del liceo Spedalieri. "Un mito che ci lascia un favoloso ricordo di sé... continuerà a vivere nei nostri cuori e negli aneddoti che ciascuno di noi racconterà ai posteri", continua Sergio Spina. E sono centinaia i commenti che si susseguono, alcuni anche in latino. "Un simbolo della scuola, una vita dedicata ai ragazzi e alla voglia sempre di trasmettere l amore per la cultura e per l'arte. Ciao cara prof.!", aggiunge Susy Saia. Parole su parole per sottolineare la gentilezza, la professionalità, l'amore per il proprio lavoro e per i propri "ragazzi", oggi padri o nonni. Quasi il segno distintivo di una scuola che non c'è più, o che rischia di scomparire, che non temeva la severità nei commenti e l'intransigenza di fronte a "palesi scantonamenti", ricorda Maria Vittoria che aggiunge ai suoi ricordi "la capacità di dire cose dure con garbo e con un sorriso"., oltre al sapere e alla passione per la storia dell'arte, evidentemente è riuscita a lasciare di sé molto di più. I funerali saranno celebrati in Cattedrale, sabato 4 maggio alle ore 11.(Nella foto di Alessandro Favara, la professoressa La Pergola in occasione della festa degli ex alunni dello Spedalieri, dell'aprile 2017).