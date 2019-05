Si insedia il neo-sindaco Scandurra

Il primo cittadino è stato eletto con una coalizione composta da 7 liste civiche, 4.934 voli validi e il 53,74 % delle preferenze."Ringrazio i cittadini. Sarò sindaco di tutti: sia di chi mia ha votato, sia di chi non lo ha fatto. Ieri ho iniziato a guardare insieme al comandante dei vigili urbani la situazione. Ci sono in corso dei lavori importantissimi, quelli del collettore fognario, e inevitabilmente comporteranno delle criticità per la viabilità. Questa sarà la priorità da oggi stesso - ha dichiarato Scandurra - da domani in poi convocherò tutti i dirigenti comunali per vedere a che punto sono tutte le procedure già avviate nel nostro Comune. Daremo attenzione a tutto per cercare le necessarie soluzioni. Ringrazio gli uomini e le donne che hanno creduto in questo progetto. Da soli non si va da nessuna parte. Sarò un sindaco che si confronterà sempre con i suoi concittadini. Decisioni non più dall’alto ma dal basso".