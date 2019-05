Risate e mormorii davanti a San Nicola, mentre all’interno due giovani si stanno scambiando la promessa dell’amore eterno. È il 28 settembre 1991. Fa ancora caldo a Misterbianco. E così alcuni hanno deciso di prendere un po’ d’aria. Sul sottofondo le rituali parole del sacerdote. Poi un rumore irrompe tra le lacrime e i fiati sospesi. Gli ospiti delle nozze pensano a un petardo. Ma poi i colpi si susseguono. La piccola folla davanti la facciata della chiesa si allarga per far passare un uomo armato.Ucciso a fucilate mentre tenta di rifugiarsi nel palazzo di città. Il parabrezza della sua Lancia Thema, parcheggiata nella vicina via Madonna del Rosario, è in frantumi. Sono serviti 28 anni per dare un volto ai mandanti e ai killer. Anzi uno dei sicari si è autoaccusato. È Luciano Cavallaro, il pentito che in diverse occasioni partecipa direttamente ai processi. E il suo volto è diviso dalle gabbie degli imputati solo da un separè di legno. Quello del ras democristiano di Misterbianco è il ‘sesto omicidio’ organizzato dai Tuppi, che dopo l’assassinio del capomafia Mario Nicotra (nel 1989) si rifugiano in Toscana per rinsaldare il potere perso nella guerra di mafia e vendicarsi dei traditori. E tra i traditori, inserito in un pizzino sequestrato nel 1990 a casa di Gaetano Nicotra dai carabinieri di Prato, c’è anche il nome di Paolo Arena.Si pensava che Arena passasse informazioni sugli appalti al clan Pulvirenti, e precisamente a Giuseppe Pulvirenti e Orazio Pino (l’ex collaboratore ammazzato la scorsa settimana a Chiavari) e perché, fino al decesso di Mario Nicotra, tali informazioni venivano passate proprio al gruppo Nicotra”.“Io portavo un'Alfa 75 rubata a Paternò. Abbiamo aspettato Arena vicino al comune perché lavorava li e l'abbiamo visto arrivare con la sua vettura, una Lancia Thema e scendere insieme ad un medico, tale Giuseppe Reina”. Reina riesce a scappare. “Rivilli ha raggiunto Arena e ha sparato colpendolo in faccia”. Diversi colpi, forse cinque. Poi spara il pentito “mentre" il politico "era a terra”.“Ricordo che, al momento dell'omicidio, c'era un matrimonio nella chiesa di San Nicolò di fronte al Comune, con un molta gente fuori dalla stessa chiesa e, per scappare ho dovuto esplodere alcuni colpi di arma da fuoco in aria per divaricare la folla”. Ninuzzo Rivilli e Luciano Cavallaro vivono in Toscana. A Misterbianco arrivano solo per uccidere Arena. “Tano e Tony Nicotra sono rimasti a Firenze. Il fucile lo aveva portato io - chiarisce il collaboratore ai pm - direttamente da Firenze con la Renault 5 Turbo. Le armi sono state portate in Sicilia un anno prima dell’agguato”. L’Alfa è stata incendiata. Una prassi. I due killer rimangono un paio di giorni alle falde dell’Etna. Poi tornano in maremma. “Io e Rivilli abbiamo comunicato il buon esito dell’omicidio”. Dopo 28 anni arrivano le manette. Non per tutti però. Rivilli resta fuori dal blitz Gisella. "Stiamo ancora cercando dei riscontri", precisa il procuratore Zuccaro.