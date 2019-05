Il carabiniere e le intercettazioni

Il giudice nell’ordinanza di oltre 400 pagine mette in fila tutte le intercettazioni, e sono decine e decine, che hanno per protagonista l’appuntato (ora sospeso) in servizio a Motta Sant’Anastasia e alcuni soldati del clan Nicotra. Lo chiamano ‘u russu’ per il colore di capelli, una lato confidenziale che emerge dalle conversazioni captate che cristallizzano lo scambio di informazioni riservate, che mai dovrebbe coesistere tra militare e delinquente. Non bastano i cambi di sim a Carpino per evitare le manette. E ora il carabiniere è al carcere di Bicocca, in attesa dell’interrogatorio di garanzia in programma in questi giorni.“Regalino”, emerge dalla intercettazioni. E precisamente dai dialoghi tra Filippo Buzza (che nel 2017 era ai domiciliari) e Carpino. E così dopo uno scambio di telefonate, con messaggi in codice (“a che ora smonti?” “stasera ritardo…”), puntualmente i controlli per il rispetto dei domiciliari da parte dei carabinieri arrivavano ad un orario (quasi) stabilito. E nel frattempo Buzza e i sodali agiscono, indisturbati, per furti e altre azioni criminali. E se non bastasse Carpino avrebbe anche fornito i nomi dei confidenti dei suoi colleghi. Macchie su macchie su quella ‘divisa disonorata’. Ma che il clan avrebbe pagato: “Non ti preoccupare che sei sempre messo in conto da parte nostra!!!”, lo rassicura Buzza. “Ti porto dei bidoni di nafta…”, dice ancora. Il malvivente arriva anche a chiedere consigli a Carpino su un possibile “magazzino” dove nascondere il bottino di un colpo. E quando un colpo salta, Buzza lo informa: “Vedi che sono a casa…perchè ci sono i pecorai, con le pecore…”.In quella telefonata l’appuntato manifesta a Daniele Distefano (un altro indagato arrestato ieri) tutto il suo timore sul fatto che, “senza un'apparente spiegazione plausibile, siano intervenuti (nel corso di un precisa operazione d’indagine per dei furti, ndr). “Strano non lo so, era eeee diiii ... le ragazze di Paternò le ragazze di Adrano, di Belpasso ... Gravina!!! Molto più facile Gravina queste ragazze ... minchia ma le ragazze di Catania come spacchio è che sono andate là!!!!! commenta Distefano. E Carpino perde le staffe: “… minchia mpare allora forse tu non mi hai capito un cazzo!!! Tu ti devi spaventare di quelli di Catania!!! Non ti devi spaventare di quelli ...inc...... e quindi quando calano quelli di Catania la cosa è pesante!!! ... ci dev'essere qualcosa!.... qualcosa che possono essere tante cose .. possono essere un'ambientale può essere ... hai capito.?”. L’appuntato ha ragione.Ma è necessario aspettare il momento giusto per arrestare il militare infedele. “Potete ben capire il perché?”, commenta il comandante Covetti in conferenza stampa. E che la strategia ha funzionato sta nel fatto che tutti e 26 i destinatari dell’ordinanza sono dietro le spalle. Questa volta, non c'è nessuno che "copre le spalle" ai Tuppi.