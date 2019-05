Etna, aumenta l'attvità stromboliana

La modesta attività stromboliana del cratere BN-1, già segnalata nel bollettino settimanale è aumentata in intensità. Le Guide Vulcanologiche hanno evidenziato anche ricaduta dei prodotti delle esplosioni in prossimità dell'orlo craterico.Le condizioni meteorologiche non consentono osservazioni dalle telecamere di sorveglianza. Il tremore vulcanico non mostra variazioni di rilievo.