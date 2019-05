Giovanni Carciotto e il vicesindaco Marcello Merlo hanno lasciato il carcere. Il Gip Luigi Barone ha accolto la richiesta della difesa ed ha concesso gli arresti domiciliari. I due sono stati arrestati lo scorso febbraio nella maxi operazione antimafia Città Blindata che ha decapitato il clan Toscano-Mazzaglia che opera in una delle tre città del famigerato triangolo della morte. Il giudice per le indagini preliminari, dunque, ha valutato positivamente le istanze avanzate dall'avvocato Francesco Messina, difensore di Carciotto, e del professor Fabrizio Siracusano, difensore di Merlo, ed ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ma non a Biancavilla.L’inchiesta scatta dopo la cruenta guerra di mafia che si è scatenata a partire da gennaio 2014 con l’omicidio di Agatino Bivona, di Alfredo Maglia (delitto ancora irrisolto) e poi del giovanissimo Nicola Gioco, inteso “u Picciriddu”. A quell’epoca Pippo Amoroso dal carcere va ai domiciliari. Precisamente a casa dei suoi genitori il boss inizia a ricevere la visita dei suoi fedelissimi, Giovanni Carciotto e Gregorio Ganci. Ai due avrebbe impartito le direttive per poter finalmente sancire il predominio su Biancavilla.Le indagini della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano - supportate anche da diverse intercettazioni - portano a considerare l'ex sindaco Marcello Merlo un affiliato al clan mafioso di Biancavilla. Il fratello Massimo in passato è stato nel clan Scalisi, alleati dei Laudani. Da ottobre 2016 sarebbe transitato tra i referenti dei Santapaola a Biancavilla.